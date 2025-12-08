¸µÌÚÂç²ð»á¡¡20¥¥í·ã¤ä¤»¤Î¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡¡¥³¡¼¥Á»þÂå¤ËÌÕÄ²¤ÇÆþ±¡¡Ö¤Þ¤º¤¤¤¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡×¡Ê·îÍË¡¡¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ã¥ä¥»¤·¤¿¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï20¥¥í¤Î·ã¤ä¤»¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¼Â¤Ï¸µÌÚ»á¤Ï7Ç¯Á°¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤ÏÄÌ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µð¿Í¤Î°ì·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2020Ç¯9·î16Æü¤ËÃî¿â±ê¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÆþ±¡¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ê°å»Õ¤«¤é¡Ë¡È¤Þ¤º¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡ÈÂ¤È¤«¤¬²õ»à¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¤È¤«¡¢¡ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¡ÊÌÜ¤¬¡Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¤Ã¤Æ¡¢¥°¥µ¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¶ì¤·¤ó¤À¤ó¤Ç¡¢¸½¾ìÎ¥¤ì¤¿¤È¤«¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÀ¸³è²þÁ±¤ò¡Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢ÅêÌô¼£ÎÅ¤â³«»Ï¡£¸«»ö20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¿åÊ¬Êäµë¤â·ó¤ÍÌµÅü¤ÎÃº»À¿å¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ°û¤ó¤À¤ê¡¢¼ñÌ£¤ò·ó¤Í¤Æ¤Î»¶Êâ¡¢¿©»ö¤ÎÁ°¤ËÃº»À¿å¤È»ÞÆ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤â¾Ò²ð¡£¸½ºß¤ÏÌô¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£