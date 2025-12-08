現代人の平凡な日常の瞬間を独特の色彩とウィットで切り取ってきた英国の世界的写真家マーティン・パー氏が6日（現地時間）、亡くなった。73歳。

BBC放送などによると、パー氏はイングランド・ブリストルの自宅で6日、その生涯を閉じた。

マーティン・パー財団のディレクター、ジェニー・スミス氏は「多くの人々が彼を深く偲ぶことだろう」と語り、遺族として妻スージーと娘エレン、妹、孫がいると伝えた。また、家族がプライバシーの保護を求めていると付け加えた。

パー氏は、日常の断片のような場面を通俗的でありながらビビットな色彩でとらえ、遊び心あふれるユーモアと鋭い社会批判を同時に体現してきた写真家として知られる。その写真は一見すると軽やかだが、その中に社会的論争を呼び起こす深いメッセージが秘められているとの評価を受けている。

2020年、ある専門誌とのインタビューで「私はエンターテインメントを装った真剣な写真を撮る」とし、「普遍的な真実を見つけられる瞬間をつかみ取りたい」と自身の制作哲学を語っていた。

マーティン・パーの名声を本格的に知らしめた作品は、1980年代、マージーサイド州のニュー・ブライトンで休暇を楽しむ庶民の姿を躊躇（ちゅうちょ）なく捉えた『ザ・ラスト・リゾート（The Last Resort）』だった。この作品で国際的な注目を浴びた彼は、1994年から影響力のあるドキュメンタリー写真家グループ「マグナム・フォト」に合流して活動を続けてきた。

英国の日常の断面を記録する作品で知られるが、その足跡は北朝鮮、アルバニア、ロシアなど世界各地に及んだ。70代に入ってからも旺盛な活動を続けたパー氏は、最近自叙伝的写真集『Utterly Lazy and Inattentive』を出版し、創作への情熱を見せていた。