¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡Ö ÃæÄí¤ÇBBQ¤ä¥Ïー¥ÖºÏÇÝ¤ò³Ú¤·¤à¡×Êë¤é¤·¤ò°é¤Æ¤ëÊ¬¾ù½»Âð¤òÆâ¸«¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¾®¤µ¤ÊÂ¼?!¡ÛÊë¤é¤·¤ò°é¤Æ¤ë¥«¥¹¥¿¥à¸Í·ú¤Æ¤òÆâ¸«¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¾Ò²ð¡£ÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ë4Åï¤ÎÊ¬¾ù½»Âð¡Ö¥Ïー¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢ÃæÄí¤ò½»Ì±Æ±»Î¤Ç¥·¥§¥¢¤·¡¢Êë¤é¤·¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²óÆâ¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4Åï¤Î¸Í·ú¤Æ¤¬ÃæÄí¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¾®¤µ¤ÊÂ¼¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤À¡£³°´Ñ¤Ï¿¹¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¾®²°¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Êª·ï¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¶¦Í¤Ç»È¤¨¤ëÃæÄí¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ÏBBQ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²ÖÃÅ¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Ïー¥Ö¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¡Ö¥Ç¥Ã¥±Û¤·¤Ë¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÂ¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£½»Ì±Æ±»Î¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢1³¬¤Ï³«ÊüÅª¤ÊLDK¤¬¹¤¬¤ë¡£¸¼´Ø¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÆâÁõ¤¬»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö½»¤à¿Í¤¬¤¢¤È¤«¤é»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎDIYÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊë¤é¤·¤òºî¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î·é¤µ¤¬¤à¤·¤í»É¤µ¤ê¤½¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¼ýÇ¼¤òÇÓ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
2³¬¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï°ì¤Ä¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²þÂ¤¤·¤Æ2Éô²°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Áë¤«¤é¤Ï¡¢ÉÙ»³¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÉ´Ì¾»³¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©»³Ï¢Êö¤ÎÎÇÀþ¤¬Ë¾¤á¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö²È¤«¤éÎ©»³¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ÎÄ¯Ë¾¤âÂç¤¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢Ã±¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿²È¤Ë½»¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÄí¤Ç¤Î¸òÎ®¤ä¼¼Æâ¤ÎDIY¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊë¤é¤·¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»¿ÍÆ±»Î¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç½»¤Þ¤¤¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤Î·Á¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¡¦½»Âð¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¡¢¼èºà¤´´õË¾¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¡¦½»Âð¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£https://bit.ly/3ttuMJx¸ÄÀÅª¤Ê½»Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢Àß·×¤·¤¿Àß·×»öÌ³½êÍÍ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤«¤é¤Î»£±Æ°ÍÍê¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£