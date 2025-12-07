¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¥É¥¯¡¢¥Ó¥Õ¡¢¥í¥ì¥¤¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¤¬¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×½¸·ë ¨¡ ¥Ó¥Õ¡¢¥Þー¥Æ¥£Ìò»°¥ÄÌðÍºÆó¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡©
ポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」は12月7日に最終日となる開催3日目を迎えた。この日のオープニングを飾るセレブステージ後半では、公開40周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』イベントが開催。クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズが日本のファンの前に姿を見せた。さらに、マーティの日本版声優を務めた三ツ矢雄二、アンバサダーの山本耕史も登場した。
ステージはなんと山本耕史による映画おなじみの楽曲『The Power of Love』マジ歌唱と共にスタート。
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Þー¥Æ¥£ÌòÀ¼Í¥¤Î»°¥ÄÌðÍºÆó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥¤¥É¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»°¥ÄÌð¤«¤é4Ì¾¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¡È¥Þー¥Æ¥£¡É¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¡£¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥ÞÌò¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ë¡Ö¥Þー¥Æ¥£¤Î¤³¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹¥¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂç¹¥¤¡ªÈà¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢Èà¤â¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£±Ç²è¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¡È²æ¤¬Â©»Ò¡É¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î¥Ó¥ÕÌò¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ë»°¥ÄÌð¤Ï¡¢¡Öº£¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡£¤Ê¤¼¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ó¥ÕÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥É¥¯¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥Ó¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»°¥ÄÌð¤ËµÍ¤á´ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ç¤Ï±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ß¡¢¡Ö°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¡£¥Ó¥Õ¤ÏÊª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¡Ö´ÑµÒ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ÇÌ¤Íè¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¤¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ËÈà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥ä¥Ð¤¤¤¾¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¡É¤ÈÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·ー¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Ï¡¢¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤ò¤Ö¤ó²¥¤ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡×
¥í¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡Ê¥É¥¯¡Ë¤Ï´ñÌ¯¡Êstrange¡Ë¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È»°¥ÄÌð¡£¤·¤Ð¤é¤¯¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤Ê¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥¤¥É¤À¤¬¡¢ÎÙÀÊ¤Î¥¦¥§¥ë¥º¤Ë¤è¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ²óÅú¡£¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£»þ´ÖÎ¹¹Ô¤Ç²áµî¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ñÌ¯¤Ê¤â¤ó¤À¤Ê¡×¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¼¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë°ì¿Í¤º¤Ä¤Î²óÅú¡£¤Þ¤º¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡×¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç5²ó¤Û¤ÉÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤´¿·Þ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äSF¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¡É¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡È²ÈÂ²¡É¤ä¡ÈÍ§¾ð¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Ë¤â¡Ö¤â¤·¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ã¤¤º¢¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¡¢Èà¤é¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥º¤¬ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö²¿»ö¤â½ç½øÎ©¤Æ¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£¡ÖÄ«¿©¤Î²ÌÊª¤¬´ï¤ËÈþ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥·¥çー¤Î¸«»ö¤Ê±¿±Ä¤Ö¤ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É´°àú¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤âºÙÉô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ë¤Û¤É¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤ë¡Ö´°àú¤Ê±Ç²è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤ò¿¼¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ºÇ¸å¤Ë¥í¥¤¥É¤Ï¡Ö»ä¤ÎÈÖ¤À¤Ê¡×¤ÈÒì¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÀ®¸ù¤·¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡ÈÃ¯¤â¤¬»ý¤Ä¹Í¤¨¡É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¡¢¿Í¤ÏÉ¬¤º°ìÅÙ¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÈÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡© ¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È¡£
Ì¤Íè¤Î¤¢¤ë»þÅÀ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤â¤·²áµî¤Î¤¢¤Î»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£±Ç²è¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥Æー¥Þ¤ò¹ª¤ß¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤µª¤ÎÆÃÄê¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡©²áµî¤Î»þÂå¤ËÌá¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡©¤È¤Í¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¡£±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤Î¡È»þ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¸Ê¬¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿12·î7Æü¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¡Ê1985¡ËÆüËÜ¸ø³«¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É40¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î12Æü¤è¤ê»Ë¾å½é¤ÎIMAX¤ò´Þ¤à¸ø³«40¼þÇ¯¸ÂÄê¾å±Ç¤¬Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
