¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¶áÆ£¿¿É§¤¬±ýÇ¯¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö·òÁ´¤À¤Ã¤¿¡×¥Ç¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å1¡§54¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥â¥Æ¤¿¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡ª¡×²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¡È´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¶áÆ£¿¿É§
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦ÈÖÁÈ¡£ÉÍÅÄ¤È¥²¥¹¥È¤Î¶áÆ£¤Ï1Ç¯°Ê¾å²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê2¿Í¤¤ê¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï½é¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥¢¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¡¢¡ÖÂçºåÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¡×¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ÏÉÍÅÄ¤¬1¤ÄÇ¯¾å¤Ç¡¢·ÝÎò¤Ç¤Ï¶áÆ£¤¬ÀèÇÚ¡£Æ±À¤Âå¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ²Ú¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥â¥Æ¤¿¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¸òºÝ»ö¾ð¤Ë¸ÀµÚ¡£¶áÆ£¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥Ð¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ê¤Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤Î¥¬¡¼¥É¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤á¡¢ÅÏ¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÉñÂæ¤½¤Ç¤È¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ç²ñ¤¦¤Î¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Î¡£ËÜÅö¤Ë·òÁ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤È¤«¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Ç¡¼¥È¸å¤Î¡ÈÌë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤ë¤â¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Îø°¦¤Ï¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡¢³§¡¢·òÁ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±²ó¤Ï¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡ª¡×²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¡È´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¶áÆ£¿¿É§
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦ÈÖÁÈ¡£ÉÍÅÄ¤È¥²¥¹¥È¤Î¶áÆ£¤Ï1Ç¯°Ê¾å²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê2¿Í¤¤ê¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï½é¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥¢¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¡¢¡ÖÂçºåÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¡×¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥â¥Æ¤¿¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¸òºÝ»ö¾ð¤Ë¸ÀµÚ¡£¶áÆ£¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥Ð¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ê¤Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤Î¥¬¡¼¥É¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤á¡¢ÅÏ¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÉñÂæ¤½¤Ç¤È¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ç²ñ¤¦¤Î¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Î¡£ËÜÅö¤Ë·òÁ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤È¤«¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Ç¡¼¥È¸å¤Î¡ÈÌë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤ë¤â¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Îø°¦¤Ï¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡¢³§¡¢·òÁ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±²ó¤Ï¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£