2月8日、歌手の近藤真彦がInstagramを更新し、長男とマラソンに参加したことを報告した。親子ツーショット写真も公開し、注目を集めている。近藤は1日に和歌山で開催された「第28回紀州口熊野マラソン」に、親子で参加したことを明かした。「近藤さんは9年ぶり、息子さんは初めての大会で、初挑戦に30km過ぎから足が上がらなくなる場面もあったそうですが、マイペースで走り続けて2人一緒にゴールしたことを報告しました。投稿