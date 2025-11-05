「マッチのマーチはあなたの街にマッチする」日産自動車（以下、日産）はジャパンモビリティショー2025のプレスデイで、新型『マイクラ』を参考出品した。日本ではかつて『マーチ』と呼ばれたコンパクトモデルで、展示された6代目は電気自動車（BEV）となる。【画像】同じ工場で生産される新型日産マイクラとルノー5を比較！JMS会場には日産N7も全126枚K10型と呼ばれる初代マーチ（欧州名：マイクラ）は1982年にデビュー。車名は