「マッチのマーチ」が40年ぶりに完全復活東京オートサロン2026の日産ブースにて、近藤真彦氏が所有する初代「マーチ」のレストア完成披露が行われました。その舞台裏を支えたのは日産大学校の学生たち。さらにトークショー終盤には、日産のイヴァン エスピノーサ社長、トヨタの豊田章男会長、ホンダレーシングの渡辺康治氏がサプライズで登場し、メーカーの垣根を超えた共演に会場は熱狂の渦に包まれました。【画像】超カッコ