歌手近藤真彦（61）が、11日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。美空ひばりさんとのエピソードを話した。近藤はアイドルとして第一線で活躍していた当時を振り返り、「『美空ひばりさん事件』というのがあって」と話し始めた。「解決してるのよ」と前置きした後に、「オレがひばりさんに『歌がうまいね、おばさん』って言っちゃったって」。同時に出演者は大爆笑した。近藤は「それは誤解なの」と改めて強