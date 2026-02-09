歌手・近藤真彦（61）が、18歳の長男とマラソンに挑戦した際の2ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】近藤真彦と18歳長男との顔出し2ショット（アップあり）1994年6月、2歳年下の一般女性と結婚し、2007年10月に長男・轟丞（ごうすけ）さんが誕生。2024年には自身のInstagramアカウントを開設し、プライベートの様子も発信してきた。2025年2月13日には釣船でカップ麺を食べる姿を公開し、「マッチさんも普通の人な