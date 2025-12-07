採用面接で「即答」する人がじつは「面接官に嫌われる」驚くべき理由…49歳の「中高年エンジニア」の過ち【転職ノウハウ】

ビズリーチの調査によると、35〜49歳で転職を経験した人のうち、前職が在籍3年未満となる「早期離職者」は39.0％にのぼります。特に35〜39歳では、早期離職者の割合は50％と転職した人の半数近くが3年以内に離職しています。この結果は見方を変えれば、じつは「企業と転職者の間でのミスマッチ」を繰り返している、つまり「転職は失敗」とも言えます。

では、転職とは一体何を指して「成功」と言えるのでしょうか？ 転職者2000人を支援し、ミスマッチ退職率を「44％から9.1％」に飛躍的に低下させた「転職定着マイスター」川野智己さんは、『“企業から内定をもらうこと”が転職のゴールではない』と自著の『転職に向いてない人がそれでも転職に成功する思考法』で指摘しています。

転職に失敗する人、成功する人の境目はどこにあるのか。成功する転職とは一体なにか？ そのヒントを＜「完璧な回答」で採用試験に挑んだ「ベテラン技術者」がなぜ…転職で「不合格の山」を築いた納得の理由＞にひきつづき紹介します。

面接は「対話」、丸暗記では本質は伝わらない

【前編の内容】機械メーカー一筋で働いてきた49歳の小山田省吾さん（仮名：49歳）さんは、愛着のある製品が製造中止になったことを機に転職を決意。初めての転職活動のため、面接の模範解答を徹底的に暗記して対策。どんな質問がどんな角度から来ても、迷いなく答えられるよう準備を整え「採用は間違いない」と確信を得ていたが、すべて不合格の結果に愕然とした。

理由をエージェントに確認すると、「質問に即答しすぎて、考えて答えているように見えない」「質問と微妙にズレた回答をしており、準備した答えをそのまま話しているようで、コミュニケーションに問題があると判断された」と指摘され、セオリー通りに準備したはずの小山田さんは、納得できず悩んでいる。

小山田さんの事例から、皆さんは何を感じ取りましたか。

採用面接における質問は、額面どおりの内容だけを聞き出したいという意図で行われるものではありません。質問に対する応募者の回答の仕方や姿勢を通じて、「この人は職場で円滑なコミュニケーションが取れるだろうか」「相手の意図をきちんと理解し、的確なキャッチボールができるだろうか」といった、意思疎通のプロセスそのものも見られているのです。

採用面接に向けて周到に準備をすることは、決して悪いことではありません。しかし、最も大切なのは、まず面接官の話をしっかりと聞き、その質問の意図を正確に受け止めた上で、それにふさわしい回答を自分の言葉で伝えることです。決して、丸暗記した内容を一方的にまくし立てることではないのです。

杓子定規にマニュアルどおりの回答をしたことで、「軽んじられた」「真剣味に欠ける」「小手先のテクニックで対応された」と、面接官に不快感を抱かれ、反感を買ってしまうケースは少なくありません。

時折、応募者から「意地悪な質問をされた」「圧迫面接をされた」といった訴えを聞くことがあります。しかし、これは面接官が「応募者のマニュアルどおりの回答を打ち破り、本音を引き出したい」という意図から、あえてイレギュラーな質問をしているケースであることも少なくありません。

もちろん、単に気分を害して、意地悪な質問をしていることもあり得ますが、多分に、面接官が応募者に対して好印象を抱いていないからこそ起こる行為でしょう。転職活動における「準備」とは、応募者自身が自分の頭の中を事前に整理しておくことであり、決して一言一句を丸暗記することではないのです。

自分自身の考えや価値観、そしてそれを伝える力が未熟であるために、結果として転職の機会を逃したり、誤った方向に進んでしまったりする危険性で自分自身を深く理解し、何を大切にし、将来どうなりたいのかを明確にすること。そして、それを自分の言葉で相手に伝えること。これらは、転職活動に限らず、豊かな社会人生活を送る上で不可欠な要素と言えるでしょう。

