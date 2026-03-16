働き方が多様化し、転職が珍しいものではなくなりました。春以降に転職を予定している人も多いのではないでしょうか。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが「退職時」にやると将来の仕事に役立つ4つの“テクニック”です！一方、転職先が決まったときに避けて通れないのが上司への「退職」の報告です。上司から叱責を受けたり、退職を拒否されたりするのを恐れる人も多いのか、近年は退職代行サービスを使って急に