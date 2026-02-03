退職代行「モームリ」社長夫妻を逮捕 弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料かFNNプライムオンライン

退職代行「モームリ」社長夫妻を逮捕 弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か

  • 退職代行「モームリ」を運営する会社の社長と、その妻が逮捕された
  • 退職希望の依頼者を弁護士に紹介し、違法な紹介料を受け取った疑い
  • 昨年には、警視庁が運営会社や関係する弁護士事務所の家宅捜索に入っていた
