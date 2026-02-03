ニューストップ > 国内ニュース > 退職代行「モームリ」社長夫妻を逮捕 弁護士に依頼者紹介し違法な紹… 退職代行サービス モームリ（退職代行サービス） 時事ニュース FNNプライムオンライン 退職代行「モームリ」社長夫妻を逮捕 弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か 2026年2月3日 8時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 退職代行「モームリ」を運営する会社の社長と、その妻が逮捕された 退職希望の依頼者を弁護士に紹介し、違法な紹介料を受け取った疑い 昨年には、警視庁が運営会社や関係する弁護士事務所の家宅捜索に入っていた 記事を読む おすすめ記事 「何回も裏切って...」土下座する女子生徒の顔を蹴る 動画拡散に市教委「警察が対応中」「心のケアに努める」 2026年2月2日 18時28分 「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング 2026年2月2日 18時31分 動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分 「バスは来ません」 JRバスが元「東京行き高速バスのバス停」を“老人ホーム”に寄贈した深い理由 なぜそこに「ウソのバス停」を？ 2026年1月30日 9時42分 【速報】退職代行「モームリ」運営会社社長夫妻を弁護士法違反容疑で逮捕…弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か 2026年2月3日 8時42分