2月3日、警視庁は退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長・谷本慎二（37）とその妻を弁護士法違反の疑いで逮捕した。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「退職代行という言葉の裏には、ユーザーの無知に付け込む法的リスクと、日本の職場が抱える根深い病理が隠されている」という――。写真＝時事通信フォト警視庁原宿署に移送される「退職代行モームリ」運営会社「アルバトロス」社長、谷本慎二