ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由 01【漫画を読む】ブラック企業で働く人に不信感を抱き始め…!?自身の妊娠がきっかけで育児漫画などを描くようになった、しゃけなかほいさん(@syake8989)。過去にブラック企業で働いた経験をもとに、SNSやブログにて実録漫画を投稿している。今回は著者に、入社した会社がブラック企業であることが発覚した当時のことや、衝撃的なエピソードについてインタビューした。0203【