TBS若林有子アナ、“同期”篠原梨菜アナは「生で見た方が100倍可愛いですから！」
TBSの若林有子アナ（29歳）が、12月6日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、同期の篠原梨菜アナについて「生で見た方が100倍可愛いですから！本当に」と語った。
TBSの近藤夏子アナ、篠原梨菜アナ、若林有子アナの同期3人が女子会を行い、お互いに対するイメージが以前と比べて変わったかどうかという話題となる。
篠原アナは「本当ずっと同じ」と話し、近藤アナは「第1印象は本当になんか小動物みたいな2人と思ったの。なんかくりくりした本当になんかもう可愛い2人がちょこんって座ってるみたいな。でも話してみたらチャキチャキしてる」とコメント。
若林アナは、近藤アナが最初会った時ピンクのコートを着ていたので「モデルみたいな。上京したての私はびっくりよ。あ、東京の人ってピンクのコート着るんだなっていう。だからある意味でなんかこんなにフランクだとも思ってなかったし、こんなオープンマインドなんだ、みたいな。そこは結構ギャップがあった。いいギャップだけど」と話す。
さらに篠原アナについて、若林アナは「お人形さんって思ったから。しかも口数も少ないから。なんかちょこんって座ってる人形さんみたいな。もうなんかさ、透明感がすごすぎて。毎回言うけど、生で見た方が100倍可愛いですから！本当に」とコメント。
近藤アナも「そう。本当に。あと、生で見た方が100倍面白いこと見つけられますからね」と同意した。
