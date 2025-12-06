「F4」の一部メンバー、ジェイ・チョウや「メイデイ」アシンとコラボ 新曲発表／台湾
（台北中央社）かつて一世を風靡（ふうび）した4人組アイドルグループ「F4」のメンバー、ヴァネス・ウー（呉建豪）、ジェリー・イェン（言承旭）、ヴィック・チョウ（周渝民）と、人気歌手のジェイ・チョウ（周杰倫）、人気ロックバンド「メイデイ」（五月天）のアシン（阿信）がコラボレーションした新曲「恒星不忘Forever Forever」が5日、インターネット上で発表された。ファンからは喜びの声が上がっている。
メイデイが所属する相信音楽によると、新曲はジェイが作曲、アシンが作詞を担当した。「スーパースターによる夢のコラボレーションだ」とアピールしている。
アシンがジェイに楽曲制作を依頼したところ、アシンの遅筆を知るジェイは先に歌詞の提出を要求。作曲を先延ばしにするためだと思ったアシンがただちに作詞すると、3日後には完成した曲が送り返されたという。
F4は今年7月、台北ドームで開かれたメイデイのコンサートにゲスト出演し、約12年ぶりに4人全員でのパフォーマンスを披露。本格的な活動再開に期待が寄せられていた。
一部報道によれば、当初はF4メンバーのケン・チュウ（朱孝天）も含めた活動が計画されていたが、交流サイト（SNS）のライブ配信で未公開情報を明かすなどしたため、新曲への参加は見送られたとされている。
（竜柏安／編集：齊藤啓介）
