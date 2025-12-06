逆転優勝を狙う柏がスタメンを発表！ 勝点１差で首位鹿島を追走。ホームで天皇杯覇者の町田と対戦
J１で２位の柏レイソルは12月６日、最終節で天皇杯覇者のFC町田ゼルビアとホームで対戦。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK 25小島亨介
DF 42原田 亘
DF ４古賀太陽
DF 26杉岡大暉
DF 14小屋松知哉
MF 39中川敦瑛
MF 21小西雄大
MF 24久保藤次郎
MF 20瀬川祐輔
FW ８小泉佳穂
FW ９細谷真大
柏は勝点72。首位の鹿島アントラーズを１ポイント差で追走する。引き分け以上で逆転優勝の可能性がある。最後に栄冠を掴めるか。試合は14時３分にキックオフ予定だ。
なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK 29永井堅梧
DF ２三丸 拡
DF ３ジエゴ
DF 88馬場晴也
MF 19仲間隼斗
MF 28戸嶋祥郎
MF 32山之内佑成
MF 40原川 力
FW 18垣田裕暉
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
