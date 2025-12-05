¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ödip¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ê¥¬¥¿¥ä¥¹¥·¤µ¤ó»àµî¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ÈáÄË¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬Âô»³¡ÄËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ödip¡×¤¬5Æü¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ê¥¬¥¿¥ä¥¹¥·¤µ¤ó¤¬11·î14Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¬¥¿¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¡¦¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ödip¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¬¥¿¥ä¥¹¥·¤¬¡¢11·î14Æü¸áÁ°3»þ¤ËÀÂµî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤ÆÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¡ÖÀ¸Á°¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é»ò¤ê¤Þ¤·¤¿²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸øÉ½¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ê¥¬¥¿¥Ã¥Á¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤ÈºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤â¤·¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤édip¤Ï²ò»¶¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ê¥¬¥¿¥Ã¥Á¤¬Ìá¤ë¾ì½ê¤òÌµ¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÎëÌÚ½ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢º£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âDJ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£dip¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤Ï¥Ê¥¬¥¿¥Ã¥Á¤ËÉé¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ödip¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¬¥¿¥Ã¥Á¤Î»Í½½¶åÆü¤ÏÍèÇ¯1·î1Æü¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤¤È¤È¤â¤Ë¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤È¶¦¤Ë¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ödip¡×¤Ï1991Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥ä¥Þ¥¸¥«¥º¥Ò¥Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ê¥¬¥¿¥ä¥¹¥·¤µ¤ó¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Ê¥«¥Ë¥·¥Î¥ê¥æ¥¡£¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¤È¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¤Î¤ËÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë²»¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1993Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ödip¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎä¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë´¥¤¤¤¿¤é¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ölove to sleep¡×¤Ï¡Ö¤Ô¤¢¡×¤Î¡Ö90Ç¯Âå¤ÎÌ¾È×100¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£