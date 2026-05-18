大分県に住む10代女性に性的暴行を加えたとして、会社員の42歳男が18日、逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、別府市富士見町に住む会社員・石崎繁容疑者（42）です。 石崎容疑者は2月9日から10日にかけて、県内の10代女性の自宅で性的暴行を加えた疑いが持たれています。 10日に児童相談所から「性的虐待を受けた可能性がある子どもを保護している」と警察に連絡があり、事件が発覚しました。 警察の調べに