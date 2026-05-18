高校生など21人が死傷した福島県の磐越自動車道のバス事故で、警察は18日、容疑者の男を現場に立ち会わせて実況見分を行いました。郡山市の磐越自動車道を通行止めにして行われた実況見分に立ち会ったのは、過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者です。若山容疑者は5月6日、マイクロバスをガードレールなどに衝突させ高校生18人を死傷させたとされていて、これまでの調べに「カーブを曲がり切れなかった。速度の見極めが