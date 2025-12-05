【2026福袋】タルト専門店「フルーツピークス」、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」で販売開始
青木フルーツが運営するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」は、2026年の『福袋』を販売する。
今回の福袋は、『フレ!フレ!フルーツ生活!』をテーマに、長く続く物価高の中で「もっと気軽に、もっとおいしくフルーツを味わってほしい」という思いを込めたという。
【フルーツタルト専門店「フルーツピークス」福袋】
〈1〉『タルトチケット福袋 5枚組』税込3,240円
〈2〉『焼き菓子福袋』税込2,026円
【フルーツ専門店「フルーツショップ青木」福袋】
〈1〉『プレミアムフルーツチケット 6枚組』税込5000円
〈2〉『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』
→5,400円･10,800円と、フルーツサブスク付き32,400円の3種(各税込)
青木フルーツの福袋〈フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の福袋〉
フルーツタルト専門店「フルーツピークス」では、タルト5つと交換できる『タルトチケット福袋』と、オリジナルの焼き菓子を全種類楽しめる『焼き菓子福袋』を販売する。◆タルトチケット福袋 5枚組
【価格】
税込3,240円
タルトチケット1枚で979円(税込)までのタルト･パニエ･オムレット･エクレールと交換可能。金額条件を超える商品を購入する場合は、差額分を支払うことで購入できる。
チケットの有効期限は、2026年1月6日〜2026年11月30日。「フルーツピークス エキュート秋葉原店」「フルーツショップ青木 東武池袋店」を除く、全国のフルーツピークスにて使用可能。
フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の『タルトチケット福袋』
【販売店舗】
一部を除く、全国のフルーツピークス
※対象外店舗:「フルーツピークス グランスタ東京店」「フルーツピークス エキュート秋葉原店」
【予約受付期間】
2025年12月18日〜
※予定数量に達し次第終了
【予約方法】
店頭にて予約(引換券配布)
※1人5枚まで
【予約引き換え期間】
2026年1月1日〜1月5日
※事前予約した店舗でのみ引き換え可能
※引き換え期限を過ぎた引換券は無効
【店頭販売期間】
2026年1月1日〜1月5日
※店舗により開始日が異なる。
※当日引換券は1人5枚まで。
※なくなり次第終了
※フルーツピークス 西武池袋店は対象外
【再販期間】
2026年1月6日〜なくなり次第終了
※引き換えされず、余ったチケットのみを再販予定
※フルーツピークス 西武池袋店は対象外
【価格】
税込2,026円
こだわり素材で作られたオリジナルの焼き菓子を全種類すべて楽しめる福袋。家族や友人とシェアしやすい個包装入り。
フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の『焼き菓子福袋』
【内容】
･フルーツピークスオリジナル焼き菓子 13種類セット
･フルーツブランシュ 5種類
･果物屋さんのフルーツキャラメルサンド 2種類
･くちどけクッキー果cao 3種類
･ブルードネージュ 3種類
【販売店舗】
全国のフルーツピークス
【販売期間】
2026年1月1日〜2026年1月3日
※予約不要、なくなり次第終了
フルーツ専門店「フルーツショップ青木」では、実質1,000円分お得にフルーツが購入できる『プレミアムフルーツチケット』と、フルーツマイスター厳選のフルーツを詰め込んだ『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』を販売する。◆『プレミアムフルーツチケット 6枚組』
【価格】
5,000円(税込)
※支払いは現金のみ
フルーツマイスター厳選のフルーツを1枚で1,000円分と交換できる。1セット5,000円でチケットが6枚ついてくるため、実質1,000円分お得にフルーツを購入できる。
チケットの有効期限は、2026年1月5日〜2026年11月30日。「フルーツショップ青木 東武池袋店」を除く、全国のフルーツショップ青木で使用できる。
フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の『プレミアムフルーツチケット』
【販売店舗】
全国のフルーツショップ青木
※「フルーツショップ青木 東武池袋店」は対象外。
【予約受付期間】
2025年11月〜12月31日
※予定数量に達し次第終了
【予約方法】
店頭にて予約(引換券配布)
【予約引き換え期間】
2026年1月2日〜1月5日
※事前予約した店舗でのみ引き換え可能
※引き換え期限を過ぎた引換券は無効
【店頭販売期間】
2026年1月2日〜2026年1月5日
※予定数量に達し次第終了
【内容・価格】
〈1〉フルーツ詰め合わせ(5,400円･税込)
〈2〉フルーツ詰め合わせ(10,800円･税込)
〈3〉フルーツ詰め合わせ+フルーツサブスク(32,400円･税込)
フルーツマイスター厳選のフルーツを詰め込んだ福袋。税込32,400円のセットは、1万円のフルーツセットと、1年に4回自宅にフルーツを配送する“フルーツサブスク”が入っている。
フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』
【販売店舗】
全国のフルーツショップ青木
※東武池袋店では〈1〉･〈2〉のみ販売
【予約受付期間】
2025年11月〜12月31日
※予定数量に達し次第終了
【予約方法】
電話または店頭で予約
【予約引き換え期間】
2026年1月2日〜1月4日
※事前予約した店舗でのみ引き換え可能
※引き換え期限を過ぎた引換券は無効
【店頭販売期間】
2026年1月2日〜1月4日
※予定数量に達し次第終了
また、フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」でも福袋を販売している。
◆福袋(ジュースチケット) 10枚つづり
一枚につき好きなジュース1杯と交換可能(一部対象外商品あり)。全国のフルーツジュースバー店舗にて使用できる。チケット有効期限は2026年1月1日〜11月30日。
「果汁工房果琳」の『福袋 ジュースチケット』
【価格】
店頭価格:5,400円
アオキフルーツオンライン価格:5,700円(各税込)
【店頭予約販売】
2025年12月1日〜12月31日
※予定数量に達し次第終了
【店頭販売】
2026年1月1日〜各商業施設の初売り期間に合わせて数量限定販売
【オンライン予約受付期間】
2025年12月1日〜12月21日
※予定数量に達し次第終了
【配送時期】
2026年1月1日〜1月5日
※配送希望日、時間帯、発送方法の指定不可