「みんなの株式」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後１時現在で、トップカルチャー<7640.T>が「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」で、ともに１位となっており、強弱感が対立している。



５日の東証スタンダード市場でトップカルチは横ばい圏で推移。同社は書籍・ソフトなどの複合店「蔦屋書店」を展開しているほか、タリーズコーヒーのフランチャイズチェーン（ＦＣ）運営も行っている。同社の第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結営業損益は２億２１００万円の赤字と前年同期（３億１００万円の赤字）に比べ損失は縮小した。２５年１０月期通期の業績予想は未定だが、１１日には決算発表を予定しており、その結果が注目されている。



出所：MINKABU PRESS