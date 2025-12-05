＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にデジプラ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にデジプラ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、デジタルプラス<3691.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



３日の取引終了後に株主優待制度の変更を発表した。これまでは毎年３月末日時点で７単元（７００株）以上を保有する株主を対象に一律で３万円分を進呈していたが、２７年３月末日時点の株主からは対象となる保有株数７００株以上は据え置きつつ、優待還元額を３０００万円に固定し、対象株主の人数で按分するシェア型株主優待へと変更する。なお、優待内容はデジタルギフトを進呈する。



発表を受けて、４日の同社株は朝高でスタートしたものの、その後はマイナスに転じ大幅安で取引を終えた。この日も同様に朝高で始まったものの、その後マイナスに転じている。１１月以降の上昇基調に対する利益確定の動きが優勢となっているもようで、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



