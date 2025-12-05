＜動意株・５日＞（前引け）＝ハートシード、ＵＭＣエレ、リガクＨＤ ＜動意株・５日＞（前引け）＝ハートシード、ＵＭＣエレ、リガクＨＤ

Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>＝急伸。同社は慶応大学発のバイオベンチャー。今年９月末にデンマーク製薬大手のノボノルディスク＜NVO＞との提携関係の解消を発表し、株価は急落を余儀なくされ、その後はレンジ相場に移行した。１１月には他家ｉＰＳ細胞由来心筋球の「ＨＳ－００５」を、投与カテーテルシステムを用いて患者の心筋内に投与する第１相・第２相企業治験について、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）による治験届の調査の完了を発表。新たな治験開始に取り組んでいる。１２月に入ると株価はレンジ下限に接近する動きをみせ、値頃感が意識されたもよう。更に国内大手証券が４日付でハートシードに関して強気評価で新規にカバレッジをする動きがあり、同社株に対して強い刺激材料となった。



ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615.T>＝急速人気化でストップ高。４日の取引終了後、中国の連結子会社が同国の自動運転技術会社であるＳｈｅｎｚｈｅｎ Ｚｈｕｏｙｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＺＹＴ）社から、先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）製品の広角カメラやＬｉＤＡＲ（ライダー）を統合型オールインワンセンサーのＰＣＢアッセンブリーを新規に受注したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＺＹＴは中国の主要自動車メーカーに製品を提供しており、ＵＭＣエレの中国子会社は主要パートナーとして、ＡＤＡＳ製品の電子機器受託製造サービスを提供していく。



リガク・ホールディングス<268A.T>＝３連騰で年初来高値にらむ。４日の取引時間中に発表した子会社リガクによる次世代半導体向け計測装置「ＸＴＲＡＩＡ（エクストライア）ＭＦ－３４００」の販売開始が引き続き材料視されている。同装置は、次世代メモリチップやＡＩ向け高速デバイスの量産に不可欠な材料の評価を高精度に行うもので、測定能力が従来機の最大２倍に向上したほか、ナノレベルの厚みを非破壊で測定できることや１台で複数の分析が可能なことなどが特徴。既にキオクシアホールディングス<285A.T>傘下のキオクシア及びキオクシア岩手の３ＤＮＡＮＤフラッシュメモリ量産ラインへの導入が決定しているほか、ＤＲＡＭ及びロジック半導体メーカー各社でも採用検討が進んでおり、会社側によると２６年度には前モデルと合わせて６０億円超の売上高を見込むとしている。



