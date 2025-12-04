この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『サラリーマン年収を不動産投資で超える方法はコレ！1→2棟目の最速戦略を完全公開』と題した動画を公開した。会社員が不動産投資で給与を超える収入を得るための具体的なロードマップが示されている。



木村氏はまず、家賃年収の総額ではなく「利益」を積み上げることが最も重要だと指摘する。家賃収入から経費やローン返済を差し引いた手残りをいかに効率的に増やすかが鍵となる。利益を最大化するには、家賃収入に対する返済の割合である「返済比率」を下げることが極めて重要だ。一般的には返済比率が50%から55%程度に収まると、経費を引いても十分な利益が残りやすい。例えば月額家賃収入30万円、返済16万円、経費6万円であれば、月の利益は8万円、年間では約96万円となる。これを複数の物件で積み上げれば、年間利益1,000万円も可能である。



しかし、利益だけを追求しても次の物件購入には進めない。木村氏は、成功する不動産投資には「収益性」「自己資金(融資)」「資産価値」という3つの要素のバランスが不可欠だと語る。1棟目から2棟目へと規模を拡大するには、金融機関からの融資が鍵となる。頭金や初期費用に多額の自己資金を使うと、回収に時間がかかり次の物件購入が遅れる。自己資金を温存し、フルローンやそれに近い融資を活用することで、買い進めるスピードを加速させることができる。



金融機関が融資判断で重視するのは、物件の収益だけではなく「資産価値」、とりわけ土地の価値である。建物は減価償却により価値が減少するが、土地は残存価値として評価されるため、土地比率の高い物件が好まれる。高利回りでも資産価値が低い物件では、次の融資が受けにくくなる。木村氏は路線価や評価額を確認し、資産性も加味した物件選びの重要性を強調した。



さらに木村氏は、物件の「運営」能力も融資を引き出すための重要なアピールポイントになると述べる。購入した物件を常に満室にするなど、安定した運営実績を示すことで、金融機関に対して信頼性を証明できる。独自の空室対策や修繕コスト削減、物件のコンセプト化など、他の大家との差別化を図る工夫が求められる。



定年と共に収入が激減するサラリーマンの収入モデルとは対照的に、年齢に縛られず利益を積み上げていくことが可能となる。不動産による収入構築を目指す会社員にとって、本動画は実践的な視点と具体的指標を提供する内容だ。