今話題の「ナッコプセ」ってどんな鍋？海の幸をたっぷり使った冬のあったか海鮮鍋レシピ5選も紹介
寒さが深まる季節に恋しくなるのが「鍋料理」。その中でも今注目されているのが、韓国発の海鮮うま辛鍋「ナッコプセ」です。
そこで今回は、このナッコプセ人気にあわせて、海鮮の魅力を存分に味わえる鍋レシピを5つご紹介します。
プリッとしたエビ、旨みたっぷりのカキやアサリなど、海の幸を贅沢に楽しめる鍋ばかりです。おうちで特別なひとときを過ごせますよ。ぜひ参考にしてください。
■今年のトレンド「ナッコプセ」とは？
「ナッコプセ」は韓国・釜山で生まれた鍋料理。名前は、タコ（ナクチ）・ホルモン（コプチャン）・エビ（セウ）の頭文字を組み合わたものです。
コチュジャンをベースにしたピリ辛スープで煮込むのが特徴で、海鮮の甘みと辛みが合わさった濃厚な味わいが人気。スープは少なめで、具材を楽しんだあとはポックンパ（炒めごはん）にするのが定番です。近年では、チーズを加えた進化系ナッコプセも話題になっています。
■海鮮たっぷり鍋レシピ：5選
カワハギなどの白身魚とイカ、ホタテから出る旨みたっぷりのスープがくせに！ 白菜やシイタケも入れるため、食べ応えも抜群です。〆はうどんや雑炊がおすすめ。
冬が旬のタラで作る絶品鍋。タラは塩を振って少し置くのがポイントです。生臭さと余分な水分が取れます。このひと手間で、おいしさが格段にアップ。白子も入れるため、旨みあふれる贅沢な味わいです。
鍋のふちにみそを塗って作るカキの土手鍋は、ミルキーなカキの旨みをダイレクトに堪能できます。野菜もたっぷり入れて、華やかに仕上げましょう。
キャベツやズッキーニ、パプリカなど、たっぷりの野菜から取っただしに魚介の旨みを重ねる、コク深いトマト鍋です。野菜と海鮮の旨みが詰まったスープは、パスタやごはんを加えてリゾット風にアレンジすると◎。仕上げに粉チーズを振れば、さらに豊かな味わいに。
海鮮鍋にサバ缶とキムチを加えた、コクと旨みあふれる魚が主役の鍋です。サバ缶は汁ごと加えることで、より深い味わいに仕上がります。
ひと口食べれば、体の芯からホッと温まる海鮮鍋。ピリ辛でも、まろやかでも、海の幸が主役の鍋はどれも格別です。今年の冬は、ナッコプセブームにあやかって、海鮮をたっぷり入れた贅沢鍋を楽しんでみてください。
(豊島早苗)
・絶品ダシの熱々海鮮鍋
・タラ鍋
・カキの土手鍋
・野菜くずと魚介のトマト鍋
・魚のみそキムチ鍋
ひと口食べれば、体の芯からホッと温まる海鮮鍋。ピリ辛でも、まろやかでも、海の幸が主役の鍋はどれも格別です。今年の冬は、ナッコプセブームにあやかって、海鮮をたっぷり入れた贅沢鍋を楽しんでみてください。
