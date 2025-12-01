台湾の巨大ららぽーと、開業半年で“まさかの結末”。週末でも混雑しない穴場に？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
SHO氏がYouTubeで「【ヤバい】台湾の超巨大ららぽーと、半年で“まさかの結末”に…」と題した動画を公開。開業当初、数万人が殺到した台湾最大級の商業施設「ららぽーと南港」の半年後の姿をレポートしている。
動画は、同施設が開業初日に3万人、週末には7万人以上が押し寄せ、「南港の新たなランドマーク」として大きな話題を呼んだことを紹介するところから始まる。しかし、開業から約半年が経過した現在、SHO氏が訪れた平日の館内は「思わず驚くほど静か」な様子で、かつての大混雑は影を潜めていた。
SHO氏によると、この南港エリアはもともと工場や倉庫が多く、夜は人通りが少なくなる静かな場所だったが、近年の再開発で大きく変貌を遂げているという。その象徴として誕生したのが「ららぽーと南港」であった。
SHO氏は後日、改めて休日の日曜日に訪れるが、それでも「想像の10分の1ぐらいの人しかいなくて、ちょっとビックリしていますね」と語る。フードコートは賑わいを見せていたものの、全体としては予想外に空いており、快適に買い物ができる状況であったことを伝えた。
開業当初の熱狂から一転、現在は落ち着いた環境でショッピングを楽しめる「穴場」となっているようだ。動画では、周辺の商業施設「CITYLINK」や「Global Mall」の様子も比較しており、南港エリアの商業施設の現状を多角的に伝えている。
