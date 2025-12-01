女優の水野美紀（51）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。GoogleのAI「Gemini」とのもめ事が発生したが、和解に至ったことを報告した。

水野は30日午前7時46分に「Geminiと揉めてます」とポスト。人々の生活にかなり浸透してきたAIの話題に、一般ユーザーからは「geminiに名前をつけて、呼び捨てにしないであげたらどうだろうか」「そういえば、うちのGeminiも、今日、いくらこちらが提案しても、折れてくれない」「仕事は冷たいGemini悩みは優しいGPTに相談してます」「Geminiと揉めたときは、Geminiと揉めてるんだけどという前提付きでGPTに同じ問いを投げると寄り添った回答をくれます」など、さまざまな声が寄せられた。

「揉めてます」投稿から沈黙が続き、約12時間後の30日午後7時41分。水野が今度は「ご心配をおかけしました。Geminiと和解しました」と報告。その上で「今は一緒にPDFgearの説得に取り組んでいます」と、和解したGeminiとともに、紙の文書をスキャンしてPDFなどのデジタル文書にできる、無料AI搭載スキャナーアプリ「PDFgear Scan」の説得に当たっているとポスト。AI搭載スキャナーであるPDFgearと水野の間にも、なんらかのもめ事が浮上し、今度はGeminiとともに解決に当たっている、としている。

このポストにも、多くのユーザーから「よかったですね 俺はchat GPTと別居中です」「私もGeminiとはちょくちょく喧嘩します」「話せばわかる奴らです」など、多くのコメントが寄せられている。