女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優、イラストレーターとしても活動する唐橋充（48）の「凄く嫌」な部分を明かした。水野は2016年に唐橋と結婚し、1女をもうけた。唐橋について「車の運転が凄く嫌で」とぶっちゃけた。どうしてかと聞かれると「のろいんです」と一言、「自転車に抜かれるぐらい、遅すぎるんですよ」とぼやいてみせた。「途中何か、鳥が鳴いて