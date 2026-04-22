見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第18回）が22日に放送され、ラストで衝撃的な展開を迎えると、『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）での博多大吉の“朝ドラ受け”に共感の声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】海軍中尉・小日向（藤原季節）の正体も判明！トレ