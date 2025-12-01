今年、芸歴44年目を迎えたダウンタウンの浜田雅功（62）が、初となるファンとの接触イベントを敢行した。11月29日、自身の個展「空を横切る飛行雲」に登場。約300人の来場者に手形を押した色紙を贈る交流会を実施し、握手も交わした。

「浜田さんクラスのお笑い芸人がファンと直接触れ合うイベントを行うのは非常に珍しいこと。浜田さんは若い時分からスターだっただけに、気がついた時にはもう“ファンミ”みたいなものもできなくなって、それを今からでもやってやろうという意気込みの表れではないでしょうか」（週刊誌芸能記者）

12月21日まで行われる個展では、今回のために描き下ろされた多数の作品が評判を呼んでいるようだが、絵を展示するだけでは飽き足らなかったのかもしれない。この先もファンを大事にしようという浜田の“ハッスル”が続けば続くほど、「相方の松本（人志）さんと明暗が分かれていくのでは？」とスポーツ紙芸能デスクはこう指摘する。

「松本さんは11月1日の『DOWNTOWN＋』（DT＋）の配信開始イベントで復活。イベントは観客を入れてのものであり、確かにファンと“交流”してはいました。ただ、浜田さんが『個展』や『交流会』という実体を伴ったイベントを敢行していく一方で、松本さんは『配信映像の中の人』のまま。リアルな場所にまだ出られていないというのが何とも対照的です」

何やらコンビとしての先行きが心配になるが、前出のスポーツ紙芸能デスクは「活躍の場が限られている松本さんと、“どこにでも”行けるし、出られる浜田さん。解決策は、やはり浜田さんが“DT＋に登場する”という形になるでしょう」とも。

もっとも、「確かに浜田さんの出演でコンビが揃えば話題性は十分です。が、DT＋はすぐに行き詰まるかもしれない。起爆剤になり得る浜田さんの出演は、そうなった時の“切り札”として、もうしばらく取っておく必要があるでしょう」（動画配信業界関係者）なんてシビアな見方もある。松本は当面１人で、「ネットの向こうの人」としての活動に注力するしかなさそうだ。

