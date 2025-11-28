この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【共学or男子校】高校選びは親と子どちらの意見を優先すべき？」と題し、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、高校受験を控えた家庭の進路選びについて経験をもとに語った。今回は「息子が志望校を決めかねている。親としては男子校を勧めたいが、本人は共学を希望。どちらを優先すべきか」との実際の相談に答える形で話が進んだ。



道山氏はまず「こういう進路って本当に微妙な選択が多い」と共感を示した上で、「直前で気持ちが変わるのはよくあること」と冷静にコメント。その上で「まず改めて両方の学校を見学し直すべき」と提案。「実際の生活をイメージしながら通学してみることで、朝の時間や移動の手間、学校の雰囲気など“実感”が得られる」とし、「説明会や文化祭への参加も有効」とアドバイスした。



さらに「本人の希望通りに進ませるべきか悩む人は多い」としながらも、「結局、その学校に通うのは本人。親が決めてしまうと、うまくいかなかったとき“親のせい”という恨みにつながりやすい」と独自の視点を示した。重要なのは「あなたの人生だから最後は自分で決めなよ、と伝えた上で親の意見を言う」ことで、「それを前提に気持ちを伝えれば納得度も変わる」と語った。



また道山氏自身の体験も明かし、「僕本人は男子校と共学を両方受験したが、実際に見に行って“男子校は合わない”と感じた。人には向き不向きがある」とし、自分で決断したほうが納得感も高いと強調。加えて、「通学時間についても重視したい。“通学時間ほど無駄なものはない”と思うので、距離感もよく考慮して」と語った。



最後に「本当に最後は本人の感覚が大事」とまとめ、「悩んだときはもう一度自分の感覚で確かめて決めて」と視聴者にエールを送って締めくくった。