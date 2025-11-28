Image: Amazon

今回買うべきAmazonデバイスはこれじゃん！

Amazonのスマートスピーカーとして定番の「Echoスピーカー」シリーズ。最近はディスプレイ付きの「Echo Show」が人気ですけど、Echoスピーカーってよくよく考えるとコスパすごくない？ って気づいたんです。

Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 3,980円 Amazonで見る PR PR

たとえば、「Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代」。今回47％OFFとかわけわからん値引きがかかっていて、コイツ3,980円ですよ？ 買うべき理由、大いにあると思うのです。

そのへんのBluetoothスピーカーより安いのでは…

Echo Dotって、本来の目的は「アレクサを操るためのスピーカー端末」。確かにその用途がメインだと思うのですが、このEcho Dot 第5世代モデルは、Bluetooth接続機能があるので、スマホ用のBluetoothスピーカーとしても活用できます。

2台用意すればステレオ化もOK。HomePodみたい（それでいてHomePodよりはるかに安い）。

というわけで、これはBluetoothスピーカーなのだ。それにアレクサも使えるのだ。と考えると、3,980円って破格だと思うのだ。

