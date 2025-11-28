【戸建て売却】「知らないと損する」お金の話。費用を抑えるコツと、絶対に削ってはいけない”経費”とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
マンション売却に比べ、戸建ての売却は確認すべき項目が多く、かかる費用も複雑になりがちです。「手元に残るお金が思ったより少なかった…」と後悔しないためには、事前に「何に、いくらかかるのか」を正確に把握しておくことが不可欠です。
今回は、戸建て売却にかかる費用の全知識と、賢く費用を抑えるためのポイントを、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント村田洋一さんが徹底解説します。
◾️売却準備にかかる費用：第一印象を良くするために
売却活動を始めるにあたり、物件の印象を良くするための準備費用が発生します。
1. ハウスクリーニング・植栽剪定
「居住中の場合は必須ではありませんが、空き家の場合はハウスクリーニングを入れることで、内見時の印象が劇的に良くなり、高く売れる可能性が高まります。費用は広さによりますが、全体で10～15万円程度が目安です。また、夏場などは庭木が伸び放題だと印象が悪いため、植栽の剪定費用（数万～数十万円）も考慮しておきましょう」と村田さんは語ります。
2. 修繕・リフォーム
「壁紙が汚れているから」といって、売主の判断でフルリフォームするのはお勧めしません。
「買主様には自分の好みのデザインにリフォームしたいというニーズがあります。良かれと思って行ったリフォームが、かえって敬遠される原因になることも。基本は『現状のまま』で売り出し、あまりに印象が悪い箇所だけ部分的に補修する程度に留めるのが賢明です」（村田さん）
◾️戸建て特有の「測量」と「解体」の費用
戸建て売却で特に注意が必要なのが、土地の測量と建物の解体にかかる費用です。
3. 土地の測量費用
古い土地の場合、登記簿の面積と実際の面積が異なることが多々あります。また、隣地との境界が曖昧なままではトラブルの元になります。
「隣地の所有者立ち合いのもと境界を確定させる『確定測量』を行う場合、費用は50万～80万円、期間も3ヶ月程度かかります。一方、立ち合いなしで現況を測るだけの『仮測量』なら10万円程度で済みます。どちらが必要かはケースバイケースですので、エージェントと相談が必要です」（村田さん）
4. 解体費用・残置物撤去
古家付き土地として売る場合や、更地渡し条件の場合、解体費用が発生します。
「解体費用は、木造か鉄骨か、重機が入れる道路幅があるかによって数百万円単位で変わります。また、家の中に残った家財道具（残置物）の撤去費用も、量によっては数十万円かかることがあるため、事前の見積もりが重要です」（村田さん）
◾️手続きにかかる費用と「権利証」の罠
売買契約から引き渡しにかけても、様々な費用が発生します。
・印紙代： 売買契約書に貼る収入印紙（売買価格により異なる）。
・仲介手数料： 成約時に不動産会社へ支払う手数料。
・登記費用： 住所変更登記や抵当権抹消登記など。
・ローン一括返済手数料： 住宅ローンが残っている場合、銀行に支払う手数料。
「ここで意外な落とし穴となるのが『権利証（登記済証）』の紛失です。もし紛失している場合、司法書士による本人確認情報作成費用として、追加で10万円程度かかることがあります。売却を決めたら、まず権利証が手元にあるか確認してください」（村田さん）
◾️費用を抑えるコツと「仲介手数料無料」の注意点
では、これらの費用を少しでも抑えるにはどうすれば良いのでしょうか。
・相見積もりを取る： 解体業者や引っ越し業者は、複数社から見積もりを取りましょう。
