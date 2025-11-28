Àï¾ì¤ÈÆ±¤¸¶ÛÇ÷´¶¡Ö¸½ÃÏ¥Õ¥©¥È¥ë¥Ý¡×¡Ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÆ±¹Ô ¡ÖµðÂç¥Ò¥°¥Þ¤È¤ÎÌ¿¤¬¤±¤ÎÆ®¤¤¡×¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥ä¥Ö¤ËÀø¤ó¤À¥Ò¥°¥Þ¤¬¡Ä
»ÒÏ¢¤ì¤ÎÊì¥°¥Þ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤ò½±¤¦¡ª¡¡100kg°Ê¾å¤Î¥á¥¹¤òÊá³Í¤·¤¿¸½¾ì¤ËÁø¶ø
¸ÝÆ°¤¬·ã¤·¤¯¹âÌÄ¤ë¡£¤ï¤º¤«¤Ê°Û¾ï¤Ç¤â¸«Æ¨¤»¤Ð¡¢Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
Èà¤é¤Ï»ä¤¬»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅö½é¤«¤éÇ§¼±¤·¡¢¥ä¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é¤¸¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£É¡¤â¼ª¤â¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£ÊóÆ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀï¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿»ä¤Ç¤â¡¢¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤«¤é¥Î¥É¤¬³é¤¯¡£Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Êµ¤äÂÀ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡½¡½¡£
ÎÄ½Æ¤È¼íÎÄ¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ17Ç¯¤Ë¤Ê¤ë»ä¤¬¡¢¥Ò¥°¥Þ¤òÄÉ¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»½½¾¡¡Ê¤È¤«¤Á¡ËÃÏÊý¡¦Â´ó¡Ê¤¢¤·¤ç¤í¡ËÄ®¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤À¡£Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Õ¾¢¤È¶Ä¤°¡¢ÎÄÎò49Ç¯¤Î¹õÀî¸÷Íº»á¡Ê70¡Ë¡£°ìÆü¤Ç£²Æ¬¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÀ¨ÏÓ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤À¡£¹õÀî»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¡¹¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Í¡£¥Ò¥°¥Þ¤¬¹¥¤à¥É¥ó¥°¥ê¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤¬ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÔºî¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»³¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¡Ê£´¡Á£¹·î¡Ë¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤Ï£²Ëü792·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê²áµî£µÇ¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï99·ï108¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë£··î¡Á£¹·î¤ÎÈ¯À¸¾ì½ê¤Ï£·³ä°Ê¾å¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£
ËÁÆ¬¤Î¾ìÌÌ¤ËÌá¤í¤¦¡£Á°Æü¤Ë¹õÀî»á¤È¹Ô¤Ã¤¿¼Ö¤ÇÎÓÆ»¤òÁö¤ë¡ÖÎ®¤·ÎÄ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢»ä¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï»³Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ³ÍÊª¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¡ÖÇ¦¤ÓÎÄ¡×¤À¡£¥Ò¥°¥Þ¤¬Àø¤à»³¤ò¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¯¤¿¤á¡¢¤¤¤ä¤¬¤¦¤¨¤Ë¤â¶ÛÇ÷¤¹¤ë¡£°ì½ï¤Ë»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¼ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°ËÆ£ÍÍýº»¡Ê¤¢¤ê¤µ¡Ë»á¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î½µ¤ËÀïØË¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ä¥Ö¤ËÀø¤ó¤À¥Ò¥°¥Þ¤¬Ó¹¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥Ò¥°¥Þ¤Îµ¤ÇÛ¤ò¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¶²ÉÝ¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
»ä¤¿¤Á¤¬¿Ê¤à¼þ°Ï¤ÎÇò³ò¡Ê¤·¤é¤«¤Ð¡Ë¤Î´´¤Ë¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤Î¥Ä¥áº¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤ÏÂÀ×¤äÊµ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤··ë¶É¤³¤ÎÆü¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ò¥°¥Þ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100²ó°Ê¾å¼íÎÄ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¥Ò¥°¥Þ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¿Í´Ö¤ò½±¤ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¥Ò¥°¥Þ¤ò·â¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¤Ç¤â»ÒÏ¢¤ì¤ÎÊì¥°¥Þ¤Ï¡¢¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»Ò¥°¥Þ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊì¥°¥Þ¤¬¤¤¤ë¤«¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹õÀî»á¡Ë
»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¡ÄÃÆ¤òÅö¤Æ¤Æ¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡ª
»ä¤Ï£²Ç¯Á°¤Î¡Ç23Ç¯10·î¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î¶î½ü¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½ê¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦Â´óÄ®¤Î»³Ãæ¡£Æ±¤¸¤¯»³¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤é¡¢ÂÎ½Å100Ô¤òÄ¶¤¨¤ëÊì¥°¥Þ¤È»Ò¥°¥Þ¤ò·â¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Åö³º¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¥°¥Þ¤ÏÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¥°¥Þ¤ÏÃÆ¤ò£±È¯¿©¤é¤¦¤â»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²æ¡¹¤Ï»³¤òÂç¤¤¯±ª²ó¤·¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤«¤é²¼¤ê¤Ê¤¬¤éÅÌÊâ¤Ç¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
Äã¤¤¾ì½ê¤«¤é¤À¤È¡¢¹â¤¤½ê¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êì¥°¥Þ¤¬¼ÐÌÌ¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹õÀî»á¤¬£³¡Á£´È¯·â¤Ã¤Æ¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¡£¹õÀî»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅÝ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤âÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡£¥¯¥Þ¤¬¤¢¤ª¤à¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¤À¤¬¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾ì¹ç¤Ï´í¸±¤À¡£»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¿Í´Ö¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢¶á¤Å¤¯¤ÈÆÍÁ³µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿È¯¤«·â¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£ºòÇ¯¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¥¯¥Þ¤«¤éµÕ½±¤ò¼õ¤±Âç¥±¥¬¤·¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¡×
¶î½ü¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²òÂÎ¤·¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ»³¤«¤é²¼¤ê¤ë¡£²òÂÎ¤·¤Ê¤¤¤È¿ÈÂÎ¤¬Âç¤²á¤®¤ë¤¦¤¨¤Ë½Å¤¤¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â»ý¤Áµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¹õÀî»á¤¬¡Ö²òÂÎÃæ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÄï»Ò¤Î50Âå¤ÎÃË¤¬¡¢¥¨¥¾¥·¥«¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¶á¤¯¤Îºû¤ÎÃæ¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½¤¤¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤¬ÇØ¸å¤«¤é½±¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½Æ¤ÏÎ¥¤ì¤¿ÌÚ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äï»Ò¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¤¡£»ÅÊý¤Ê¤¯Äï»Ò¤Ï²òÂÎÍÑ¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤ÁÎ¾ÏÓ¤ò¹¤²¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¡Ø¥ï¥¡¡¼!!¡Ù¤È¶«¤Ó°Ò³Å¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
Äï»Ò¤Ï¿ÈÄ¹180Ñ¤Û¤É¤¢¤ëÂçÊÁ¤ÊÃË¤À¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ï¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¡¢°ìÃ¶¤Ï¥ä¥Ö¤ÎÃæ¤ØÂà»¶¡£¤·¤«¤·Äü¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ºÆ¤Ó¸åÊý¤«¤é½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½Æ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿Äï»Ò¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ò¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤ÆºÇ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¡£Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ë¡¢ÇØ¸å¤«¤é±Ô¤¤¥Ä¥á¤Ç½±¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð»¦¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£µðÂç¥Ò¥°¥Þ¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÎÆ®¤¤¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¡Á£µÈ¯·â¤Á¹þ¤ß¤è¤¦¤ä¤¯»ÅÎ±¤á¤ë
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯11·î28Æü¡¦12·î£µÆü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡¦PHOTO¡§²£ÅÄ Å°