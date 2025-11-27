女性アイドルグループ「＃ババババンビ」が27日に公式サイトを更新。来年3月をもって解散すると発表した。

グループ公式サイトで「この度、2026年3月をもちまして、＃ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告。

「今回の決断は、メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったものです」と経緯を説明し、「各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを運営としても最大限尊重いたしました」と明かした。

最終公演は、2026年3月の開催を予定しているとし、「6年間で築き上げてきた景色の集大成を、この日ファンの皆様にお届けできるよう、最後まで全力で準備してまいります。残りの活動期間も、メンバー・スタッフ一同、最後まで全力で駆け抜けてまいります」と呼びかけた。

＃ババババンビは2020年に結成。グループ名の由来は漢字で「馬馬馬小鹿」を意味する造語で、コンセプトは「馬鹿騒ぎ」。幾度かのメンバー変遷を経て、現在は岸みゆ、小鳥遊るい、近藤沙瑛子、宇咲、神南りなの5人で活動している。