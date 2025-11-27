この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が解説、12月は強い寒波が襲来か 「西日本は低温、北日本は多雪」になる気圧配置の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【１ヶ月予報】寒暖差激しい 西は低温 北は大雪警戒」と題した動画を公開。11月27日に気象庁から発表された1ヶ月予報を基に、12月の天候が厳しい寒さに見舞われる可能性を専門的な視点から解説した。



動画で松浦氏は、11月29日から12月28日にかけての天候について、特に西日本で気温が平年より低くなる傾向があると指摘した。氏は「12月に入ると、かなり強い寒気が流れ込んでくる」と述べ、全国的に気温が下がり、日本海側では雪の影響が大きくなると予測している。



この予報の背景には、特有の気圧配置があるという。松浦氏は専門天気図を用いて、インド洋東部からインドシナ半島にかけての対流活動が不活発であることが、偏西風の蛇行を促していると説明。これにより、日本付近に寒気が流れ込みやすい「低気圧性循環偏差」が生じていると分析した。



さらに、上空の「極渦が分裂している」点も重要な要因だという。北極にある寒気の塊である極渦が、北米側と日本側に分かれて落ち込んできているため、「日本付近には、強い寒冷渦が南下してきやすい」状況になっていると語った。この結果、北日本では降雪量が多くなり、特に東北地方の日本海側では平年並みかそれ以上の大雪に警戒が必要となる。



12月は周期的に天気が変わるものの、特に上旬は強い寒波の襲来が予想される。松浦氏は、一時的に気温が上がる日があっても、すぐに厳しい寒さが戻るという寒暖差の激しい1ヶ月になるとして、大雪や低温への早めの備えを呼びかけた。