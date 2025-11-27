内山信二、爆笑問題を“無視”していた過去 理由も明かす
俳優の内山信二（44）が、27日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。売れすぎて“天狗”になっていた時期に、爆笑問題を無視していたエピソードを明かした。
内山は当時について「収入で人を決めていた」とし、「爆笑問題さんが、ちょっとテレビに出られない時期でして…。たまたま営業で一緒だったんですね。太田（光）さんが（話題を）ふってくださるんですけど、無視ですね」と告白。理由について「稼いでないから。その振りには応えないよと」と明かした。
ハライチ・岩井勇気から「その後、太田さんにそれをいじられたりは？」と聞かれ「お前、あのとき本当に嫌な奴だったなと言われます」と苦笑い。ハライチ・澤部佑は「あの人は一生忘れないよ」などと盛り上げた。
その後のトークで、10歳の頃の話だと説明。「上智大学の学園祭の営業で一緒に。爆笑問題さんにいろいろあって（テレビに出られなかったので）、『この人たちとはもう会うことないんだろうなと』って」と振り返った。このエピソードに共演者は悲鳴を上げてドン引きしていた。
