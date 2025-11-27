トヨタ「新カローラ」に注目！ スポーツカー風のワイド＆ローな大胆デザイン採用！ 未来感スゴすぎる「斬新セダン」マルチな“次世代パワトレ”搭載か!? 次期モデルの姿とは！

1966年の初代登場以来、累計販売台数5000万台以上、世界150以上の国と地域で展開されてきた「カローラ」は、名実ともにトヨタのラインナップにおける絶対的なエースです。

しかし、このエースは失敗が許されないゆえに保守的になりがちで、地域ごとに全く異なるモデルが存在するなど、ベストセラーならではの課題も抱えていました。

【画像】超カッコイイ！ これが新しい「カローラ」です！

そこで、2019年登場の12代目では、「セダン」「ツーリング」「スポーツ」に加え、「カローラクロス」や「GRカローラ」を含む“群戦略”を採用することで、この課題に対処してきました。

まるでスポーツカー!?

そんななか、「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で世界初公開されたのが、13代目を示唆する「カローラコンセプト」です。12代目も大きな変貌を遂げましたが、このコンセプトカーの変革ぶりはそれ以上です。

カローラコンセプトは、セダンというよりもはやクーペのような雰囲気をまとうワイド＆ローのプロポーションを特徴としています。

スポーツカー並みの低いボンネット、短い前後オーバーハング、そして大径タイヤの採用と相まって、近未来的なそのスタイルは、「これが本当にカローラなのか？」と誰もが疑うほどの大胆さを放っています。

インテリアでは、機能系をステアリング周辺に集中させ、足元はすっきりとしたインパネ周りを実現。タイヤを四隅に配置したことで段差のないフラットなフロアと、余裕ある前後スペースを確保しました。

開発陣によると、現在主流のSUVではなくセダンボディにこだわったのは「カローラはセダンが原点」という想いからだと言います。一方で、「普通のセダンでは通用しない」ことを理解しているため、革新的な提案に至ったとのことです。

「セダンから逃げるのではなく、セダンだからこそ実現できる魅力を提案していきたい」という開発者の言葉からは、並々ならぬこだわりが伺えます。

メカニズムに関する正式なアナウンスはありませんでしたが、ボンネットの低さやフロントオーバーハングの短さからは、BEV（バッテリーEV）の可能性も考えられます。しかし、開発者からは「カローラですからね…」という含みのある一言があり、単純なBEV化ではないことを示唆しました。

このデザインを実現するためには、トヨタが開発中の次世代BEV最適プラットフォームに、BEV／PHEV／HEVのマルチパスウェイ展開を見据えてコンパクトに開発された新エンジン（直列4気筒1.5リッター）が組み合わされることが予想されます。

CTOの中嶋裕樹氏が語る「同じプラットフォームでBEV／PHEV／HEVの展開をしたい」という目標、そして「良品廉価」を実現するためには、「優れた技術を効率的かつ安定的に大量生産する」というトヨタのモノづくりの考え方から、次期カローラからの採用が有力なのではないでしょうか。

次期カローラの価格についても気になるところですが、開発者は「もちろんカローラですので『良品廉価』は最重要課題。皆様が想像している価格帯でお届けできるように開発を進めている」とコメントしています。

今回のJMS2025では「センチュリー」やレクサスのコンセプトカーに注目が集まりがちでしたが、このカローラコンセプトの登場により、最も挑戦的なブランドはトヨタ自身かもしれないという強いインパクトを与えたと言えそうです。