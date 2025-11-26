「だって、水にお金払いたくないから」我が家のウォーターサーバーにタダ乗り！？ 非常識ママ友に喝！

引っ越してきた近所の人は、都会の物価の高さに嘆き、水を買うことに抵抗があるようでした。親切心でウォーターサーバーをおすすめし、その水をあげてからは、何かと理由をつけて我が家に来るようになってしまい！？

今回は筆者の知人から聞いた、ウォーターサーバーに関するトラブルを紹介します。

この一件以来、Aさんは私を見ると顔を背けて去っていくようになりました。

今までお金を払っていなかったところにお金を払うのに抵抗があるのはわかりますが、他人の家の有料の水を貰うのは違いますよね。

【体験者：20代・女性主婦、回答時期：2024年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：Hinano.N

不動産・金融関係のキャリアから、同ジャンルにまつわるエピソードを取材し、執筆するコラムニストに転身。特に様々な背景を持ち、金融投資をする女性の取材を得意としており、またその分野の女性の美容意識にも関心を持ち、日々インタビューを重ね、記事を執筆中。