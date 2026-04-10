若者が酒から離れていっているかつて韓国人は酒に強いことで世界的に知られていた。グローバル市場調査会社ユーロモニターの2014年の調査によれば、韓国の成人は1週間に平均13.7杯の蒸留酒を消費しており、「ウォッカの国」と呼ばれるロシア（6.3杯）の2倍以上に達している。また、2018年のWHOの報告でも、韓国の年間アルコール消費量は一人当たり10.2リットルと、世界平均（6.4リットル）を大きく上回り、アジア有数の「飲酒大国