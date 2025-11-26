この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリカ乗りYouTuber・ばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」で「【実走レビュー】デリカD:5の本当の強さ 奥多摩～山梨の過酷ワインディングで感じた」を公開。氏は奥多摩から山梨へと抜ける国道411号を、紅葉が見ごろを迎えた11月初旬にデリカD:5で実走し、その走行性能と自然の美しさ、さらには愛車への愛着を熱く語った。



ばも氏は「この国道411号は、東京・青梅から山梨・甲府まで抜ける山道で最高標高は1200mを超えてくる」と紹介し、ワインディングを走りながら「三菱の四駆は、正直天と地の差ですよ」と他車種と比較したリアルな体験談を披露。また「21万4000km走行のデリカでも、4WDに入れれば安定感は抜群です」と、走行距離を重ねても衰えぬタフネスさを力説する。



走行中は「秋らしい紅葉がどんどん増えてきて、今回は8割方色づいてます。来週ならもっと見ごろになるはず」と渓谷やダム、展望の様子も交えながら奥多摩ならではのドライブの魅力を分かりやすくガイド。さらに「デリカD:5は本当にリセールもいいし、試乗すれば衝撃が分かるクルマ」と、車両の具体的な仕様やパーツ、最新モデルとの比較も交え、運転好きにも分かりやすく語った。



さらにタイヤ選びや走り方について独自の見解も。「オンロードタイヤが圧倒的におすすめ。音の静かさも全然違います」「山道や渓谷を安全に快適に楽しみたければ、要所要所で4WDに」とアドバイス。山道ドライブ初心者やファミリー層への目線も忘れない。



動画の終盤では「デリカを買ってから21万キロ越え。少しオイルにじみもありますが、整備も含めてこれからも情報発信していきます」「この動画がデリカ好きの交流の場になれば」と、熱い想いとメンバーシップへの呼びかけで締めた。奥多摩～山梨間ドライブの臨場感、そしてデリカD:5への愛を余すところなく伝えた内容となっている。