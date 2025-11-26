忖度抜きの「女優演技ランキング」を大公開…河合優実を抜いた「予想外の女優」とは

近頃は作品の数が溢れかえり、本当に演技力のある女優が見つかりにくい。プロのドラマ通に「本物」を選んでもらった。

前編記事『「演技の上手い女優」ランキングを大公開…アラフォーの宮粼あおいが上位につけた「納得の理由」とは』より続く。

6〜9位にはあの国民的女優も！

前クールのドラマからは、『しあわせな結婚』で阿部サダヲと夫婦役を務めた松たか子（48歳）が6位にランクイン。今年は主演映画『ファーストキス 1ST KISS』がヒットして、各映画賞の主演女優賞を獲ることが期待されている。

ドラマ評論家の成馬零一氏は、こう解説する。

「松さんは『二面性』を表現するのが群を抜いて上手い。『しあわせな結婚』では良妻に見える一方で、とんでもない悪女に見える瞬間が多々ありました。彼女が『好きよ』と言っても、純粋に愛情を伝えているようにも受け取れるし、その裏があるようにも受け取れる。作品の奥深さを引き立たせる稀有な女優だと思います」

松と同世代の女優である尾野真千子（44歳）も7位に食い込んだ。今年はドラマ『阿修羅のごとく』や映画『新幹線大爆破』に出演していた。メディア評論家で同志社女子大学教授の影山貴彦氏はこう絶賛する。

「『ヤクザと家族 The Family』（'21年）という映画で、ヤクザの恋人であるホステス役を演じていたのが印象に残っています。ただ台所に立ってお茶を入れるだけなのに、業を背負ったような凄みを感じるのです。それでいて、出世作である朝ドラ『カーネーション』（'11年度後期）でヒロイン役を務めたときのような可愛らしい雰囲気も出せる。女優として完成していると言っても過言ではありません」

尾野と『阿修羅のごとく』で共演した広瀬すず（27歳）も、高く評価されている。7人が名前を挙げ、9位にランクイン。教育学者で明治大学教授の齋藤孝氏は、こう語る。

「広瀬さんは『海街diary』（'15年）など数々の映画で重要な役を務めています。特に印象に残った映画は『怒り』（'16年）。この作品で凄惨な事件の被害者役を演じているのですが、こちらの胸が詰まるほどの慟哭を演じていました。

そして、今年公開の主演作『遠い山なみの光』でも、戦後の長崎を生きる新妻役を見事に演じ切っています。幅広いジャンルの作品に出て、どんな役でも存在感を発揮できるのはすごいことだと思います」

名だたる女優を抑え、3位にランクインしたのが、9月から放送が始まった『ばけばけ』でヒロイン役の高石あかり（22歳）だ。高石は小泉八雲の妻をモデルにした松野トキ役を演じている。

「高石さんの演技はパターン化していません。特に、セリフがないところでの感情の動きが上手い。普通の役者が演じそうなことをしないのです。たとえば何か嬉しいことが起こったとき、素直に喜べばいいところを少しだけ引いてから喜ぶ。それが非常に自然でリアルなので、観ていると引き込まれるんです」（コラムニストの堀井憲一郎氏）

河合優実・杉咲花の凄すぎる「演技力」

ここ最近、演技派女優との呼び声も高い河合優実（24歳）は2位。前作の朝ドラ『あんぱん』で今田美桜（28歳）演じるヒロインの妹役を演じ、好評を博した。

「『あんぱん』では、主役の今田さん以上の存在感を見せつけていました。彼女がプロポーズされるシーンは圧巻。すぐ喜ぶわけではなく、いっけん困ったような表情を浮かべながら『なんでそんなこと言うの』と返すんです。この台詞はアドリブで河合さんが発したらしいのですが、あまりにもキャラとマッチする演技だったので驚かされました。

彼女はいわゆる『憑依型』の女優ではないでしょうか。そう思うほどに河合さんは作品によって顔つきが変わります。清楚系の美人に見えたかと思えば、どこにでもいそうな、やぼったい女性に見えることもある。今後、日本を背負って立つ女優になることは間違いありません」（前出・岡田氏）

そして、有識者たちのほとんどが演技を賞賛して栄えある1位に輝いたのが杉咲花（28歳）だ。昨年はドラマ『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）で作品のカギを握る役を務め、今年は2本も主演作の映画が公開されている。前出の成馬氏がこう解説する。

「彼女は繊細な芝居がとにかく巧みで、表情をつくるのが特に上手い。昨年放送の医療ドラマ『アンメット』では、記憶に障害がある脳外科医という役柄を演じていました。患者さんを診察するとき、自分に障害があるから不安げな表情をするんです。なかなか複雑な設定なので入り込めないかと思いましたが、彼女の演技が自然すぎて違和感は一切ありませんでした。

自然な演技という言葉は杉咲さんのためにあるんじゃないかと思うくらい、どんな役柄でも動作・仕草・表情に芝居臭さがない。今後も、色々な話題作に出演するはずです」

キラリと光る彼女たちの名演が、物語に深みを与え、より面白くしてくれる。

「週刊現代」2025年11月24日号より

