プロボクシングでＷＢＣ世界バンタム級新王者となった井上拓真（２９）＝大橋＝が２５日、横浜市の所属ジムで一夜明け会見を行った。那須川天心（２７）＝帝拳＝との王座決定戦を制して世界王座返り咲きを果たした喜びを語り、「盛り上がるカードをやっていきたい」とＷＢＡ同級王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝らとのビッグマッチを切望。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の兄・井上尚弥（３２）＝大橋＝との兄弟同時４団体統一を目指す意向も示した。

朝にテレビの生出演もあり「一睡もしていない」という拓真は、「世界王座に返り咲いたというより、強敵の天心選手に勝てたことが一番ホッとしている」と頬を緩めた。格闘技５４戦全勝だった天心に初黒星をつけ、一躍バンタム級戦線の主役に浮上。「盛り上がるカードをやっていきたい」とビッグマッチを切望した。

決着をつけなければいけない宿敵がいる。昨年１０月、堤に判定負けし、ＷＢＡ同級王座から陥落した。同じ９５年生まれで、高２のインターハイ準決勝では拓真がポイント勝ちしている。堤は１２月１７日にＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）との対戦を控える。「もちろん気になりますよ。ちゃんと（堤に）勝ってもらって、また自分が奪いに行くっていうのが理想的」と王座統一戦でのリベンジを見据えた。

ビッグネームも標的の一人だ。１０月末に同級転向を表明した元４階級制覇王者・井岡一翔（３６）＝志成＝は、すでにＷＢＣ５位にランクされる。「モチベーションもめちゃくちゃ上がると思う。その時が来ればやりたい」と描いた。現状で初防衛戦はランク最上位の同級３位フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との指名試合となる可能性が高い。「また強い井上拓真を作り上げるだけ」と迎え撃つ覚悟だ。

大橋秀行会長（６０）も「面白い試合がたくさんあると思うので楽しみ」とビッグマッチ実現に意欲。来年５月に東京ドームで尚弥と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界同級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の対戦が計画される中、拓真のＶ１戦も「一緒になってもいい」と示唆した。

王座に返り咲いたことで、再び兄に続く日本史上２人目＆兄弟同時の４団体統一が目標となった。「そこを目指してまたやっていけたら」と拓真。尚弥は１２月２７日に防衛戦を控えながらも、天心戦へ向けて拓真をサポート。会見や計量に同行し、試合直前にはミットも持った。「一緒にいると本当に心強い。『チーム井上』は固まってなきゃいけないんだなと感じた」と拓真。「チーム井上」で、バンタム級完全制圧を目指す。（勝田 成紀）

〇…拓真が、試合後に控室前で天心と談笑した内容を明かした。互いに「パンチが当たらなかった」などと試合を振り返った後、天心から「最後に一発蹴ってもいいですか？」と冗談を言われ、拓真が「それだけは勘弁して」と返したという。両者は試合前の２度の会見でも、一度も目を合わすことがなかったが、拓真は「試合前はお互いピリついた状態なんで、ああいう感じになるのは当たり前。終わればお互いたたえ合うのがスポーツの良いところだなと感じる」と話した。