¡Ô»ú¤¬±ø¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Õtimelesz¼ÄÄÍÂçµ±¡¡ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Î¼ÕºáÊ¸¤Î¡Èµ¿ÏÇ¡É¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬´°Á´ÈÝÄê
21Æü¡¢ÃËÀ8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ötimelesz¡×¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ètimelesz¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¡É¤ÈÂê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¤Ë¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤¬ÉÔ¶à¿µ¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢21Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ô»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¼ÕºáÊ¸¤Ç¤Ï¡¢È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢timelesz¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Ù¡¢timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤«¤Ä¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Åö¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ
¤µ¤é¤Ë¼ÕºáÊ¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾Á´°÷¤Î¡ÈÄ¾É®½ðÌ¾¡É¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¢¤ë±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½ðÌ¾¤Î¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î»ú¤¬¡ÈåºÎï¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢NetflixÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìÈÌ¸øÊçÏÈ¤«¤étimelesz¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤ËÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡È»ú¤¬±ø¤¹¤®¤ë¡É¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤â»Í¼¡¿³ºº»þ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô»ú¤¬±ø¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ä¶Æñ´Ø¤Ç¤¢¤ë°ì¶¶Âç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤¬½ñ¤¯Ê¸»ú¤ß¤¿¤¤¡É¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¤Ç¤Ï¼ÄÄÍ¤Î¡È½ðÌ¾¤ÎÂåÉ®¡É¤òµ¿¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¼ÄÄÍ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»ú±ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ä¾É®½ðÌ¾¤Ï½÷¤Î»Ò¤¬½ñ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê»ú¤À¤Í¡Õ
¡Ô¼ÄÄÍ¤Î½ðÌ¾¤Î»ú¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤Û¤¯¤µ¤¹¤®¤Æ¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¡¢¡¢¼«Ê¬¤¬»ú±ø¤¤¤³¤È¼«³Ð¤·¤ÆåºÎï¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿·Ð°Þ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤¤·¤ç¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤·¤Î¤Î»ú¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÂåÉ®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î²áµî¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍýÉÔ¿Ô±ê¾å¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¼ÄÄÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÃ¯¤«¤¬ÂåÉ®¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥«¤¤¤ÆÁð¡Õ
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Î»ú¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÂåÉ®µ¿ÏÇ¡É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¸å¡¢¿·¶ÊÈ¯Çä¤ÎºÝ¤ËÄ¾É®Ê¸»ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡È¾åÃ£¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â»ú¤¬±ø¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤ÏÅØÎÏ²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¸å¤Ï¡È¸«¤é¤ì¤ë¡É°Õ¼±¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤â¡¢È¿¾Ê¤ÎÉ½¤ì¤È¤ß¤Æ¤è¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢º£¸å¤â¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£