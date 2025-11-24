アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40）が衝撃的なスーパーゴールを決めた。



23日に行われたサウジアラビアリーグの第9節アル・ハリージと対戦し、4-1の勝利を飾ったアル・ナスル。そんなこの試合の後半ATに衝撃のゴールは生まれた。右サイドのナワフ・ブシャルからのクロスをロナウドは少し下がりながらオーバーヘッドで叩き込んだのだ。



英『BBC』もこのロナウドのゴールについて触れており、同メディアは「2018年のチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードがユベントスと対戦した際に決めたバイシクルを彷彿とさせるものだった」と、ロナウドがかつて決めたスーパーゴールの再現のようだったと称賛した。



40歳になった今も全盛期に見せていたような驚異的なゴールを記録したロナウド。これでキャリア通算954ゴール目となった。



今シーズンはここまで公式戦12試合で11ゴール、現在リーグ戦では7戦連発中と絶好調のロナウドは一体どれだけのゴールをこれから積み上げていくだろうか。





BUUUTTT ! CRISTIANO RONALDO



LFURHDJDJFJGOATWKDJFU MAIS QUEL CISEAU DE CRISTIANO RONALDO



90+6’ | Al Nassr 4 - 1 Al Khaleej pic.twitter.com/NEpLLJscy5 — SPL (@ActuSPL) November 23, 2025