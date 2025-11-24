河村勇輝がSNSを更新…負傷離脱中の現状を報告し「復帰を楽しみにしていて下さい！」

河村勇輝が11月24日（現地時間23日）、自身のSNSを通じて近況を発信した。投稿は英文と和文の双方で綴られ、ファンに向けて現在の状況と復帰への思いを伝える内容となっている。

英文では「Minor setback for a major comeback.」「I appreciate all the support! be back soon🙏」と記し、今回の負傷離脱は一時的なものであり、支えてくれているファンへの感謝と復帰への意志を示した。

続けて日本語でも「いつも応援本当にありがとうございます！ また怪我に関して、ご心配おかけしてます」と感謝とお詫びを述べ、「また皆様の前で全力でプレーしている姿をお見せできるよう、復帰に向けて充実した毎日を過ごしています」と現在取り組んでいる状況を説明。「復帰を楽しみにしていて下さい！」と締めくくった。

負傷の詳細や復帰時期は現時点で明らかにされていないが、10月にはシカゴ・トリビューン紙でブルズを担当する記者、ジュリア・ポー氏が自身のSNSを通じて、河村がブルズの施設でワークアウトを行う様子を投稿した。今回のSNS投稿からも復帰に向けた取り組みを継続していることがうかがえるだけに、続報が待たれる。

【動画】ブルズでのプレシーズンゲーム、河村勇輝ハイライト