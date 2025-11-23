¤Ê¤¼¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¥Ð¥¹¥±¤âOK¤Ê¤Î¤ËŽ¢Ìîµå¤¯¤¸Ž£¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡Ä¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¸ä³Ú¤¬Êú¤¨¤ëŽ¢°ÇŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Áê¸¶ÀµÆ»¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÅÒÇî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤ËÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤¬ÉÒ´¶¤À¤Ã¤¿¥ï¥±
2025Ç¯2·î21Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎÅê¼ê¤¬³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢NPB¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï12µåÃÄ¤ËÂÐ¤·Áª¼ê¤é¤ÎÍøÍÑÄ´ºº¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢3·î24Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
NPB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìîµå¶¨Ìó¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¡ÖÌîµåÅÒÇî¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿½¹ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤Ï²Ê¤µ¤ì¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤¿8µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤Ê¤É16¿Í¤Ï»áÌ¾¤òÈó¸øÉ½¤È¤·¤¿¡£
NPB¤ÏÍøÍÑ¤·¤¿16Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ10Ëü±ß¤«¤é300Ëü±ß¡¢Áí³Û¤Ç1020Ëü±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤·¤¿¡£
À©ºÛ¶â¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©¾ì¤äÇ¯Êð¤Ë´ð¤Å¤¯ÌÜ°Â¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÒ¤±¤Î²ó¿ô¡¢´ü´Ö¡¢ÉÑÅÙ¡¢¶â³Û¡¢»þ´ü¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë12µåÃÄ¤Ç·èÄê¡£½èÊ¬·èÄê¤Î²áÄø¤Ç¡¢½Ð¾ìÄä»ßÅù¤Î°Õ¸«¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢NPB¤È¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤ÏÀ©ºÛ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×3000Ëü±ß¤ò¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾ÉÂÐºöÅù¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎÅù¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£Ìîµå¤¯¤¸¼Â¸½¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¾¡É§NPB»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎµåÃÄ»ÜÀßÅù¤Ø¤Î·Ç¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£¹Ö½¬²ñ¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥íÌîµå³¦¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¡×¤ò´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢·ë¶É¡¢Æ³Æþ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤¯¤¸¤Îtoto¡¢2022Ç¯È¯Çä³«»Ï¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈB¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿WINNER¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤È¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Ìîµå¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤µ¤ìÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¹â¤¤¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î³«Âó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢toto¤äWINNER¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌîµå¤Î»²Æþ¤Ï¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÄ¥¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°ãË¡ÅÒÇîÁûÆ°¤Ç¤½¤Î¼Â¸½¤Ï¤Þ¤¿±ó¤Î¤¤¤¿¡£
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤¯¤¸¡×¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£4Ç¯¤À¤±¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¸¤Î¡ÖÌîµå¤¯¤¸¡×
1946Ç¯¤«¤é1950Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¤¬È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹Ã¼ïÆÃÊÌÊõ¤¯¤¸¡×¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤Î»î¹ç·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·Á¼°¤Î¤¯¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ìîµå¤¯¤¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢½ªÀï¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬º¤µç¤¹¤ëÃæ¡¢ÀïÃÏ¤«¤é¤Î°úÍÈ¼Ô±ç¸î»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤ÎÌîµå¤¯¤¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¸ø¶¦Åª°ÕµÁ¤òÂÓ¤Ó¤¿À©ÅÙ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï1Ëç10±ß¤Ç1Åù¤Ï1000±ß¡£½é²ó¤Î¤¯¤¸¤Ï1946Ç¯6·î29Æü¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹Ã¼ïÆÃÊÌÊõ¤¯¤¸¤Ï¡Ö¿·Ìîµå¤¯¤¸¡×¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¡¢À¾µÜµå¾ì¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìîµå¤¯¤¸¤Ï¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥×¥íÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àï¸åÉü¶½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¤¯¤¸¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Âç½°¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤È¡¢Î¾·³¤ÎÆÀÅÀ¹ç·×¤Î²¼1¥±¥¿¤Î¿ô»ú¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢A·³¤¬4ÂÐ3¤ÇB·³¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¾¡Íø¤ÏA·³¡¢¥¹¥³¥¢¤ÎÁí·×¤Ï7¤À¤«¤é¡¢¡ÖA7¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢B·³¤¬8ÂÐ5¤ÇA·³¤ò²¼¤»¤Ð¡¢ÆÀÅÀÁí·×13¤Î²¼1¥±¥¿¤Î¿ô»ú¤¬3¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖB3¡×¤¬ÅöäÞ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Ê§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÑÍýÅª¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ
ÅöäÞ¼Ô¤Ë¤ÏÁíÇä¾å¤Î50%¤òÊ¬ÇÛ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤«¤é¡¢Ìîµå¤¯¤¸¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Í¹¬¿´¤òÀú¤ë¤³¤È¤äÈ¬É´Ä¹¹Ô°Ù¤òÍ¶È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ìîµå¤¯¤¸¤Ï¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎËÜ¼Á¤¬¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤¬·ÐºÑÅªÍø±×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¯¤¸À©ÅÙ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤¦´í¸±¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÎÑÍýÅª¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¡¢À©ÅÙ¤ÎÂ¸Â³¤òº¤Æñ¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÌîµå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤¸¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â60Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë1972Ç¯»¥ËÚÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¶¯²½¡¢±¿±ÄÈñ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã±È¯Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ûÃ«óî¡Ö¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡ØÌîµå¤¯¤¸¡Ù¤ÎÎò»Ë¡×Æü´©¥²¥ó¥À¥¤DIGITAL¡¢2025Ç¯3·î13Æü¡Ë¡£
Àï¸å¤¹¤°¤ÎÌîµå¤¯¤¸¤Î»öÎã¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½À¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¡£
¢£¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òºâ¸»¤È¤¹¤ë¤¯¤¸À©ÅÙ¤ÏÌÏº÷¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¶½¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²áµî¤ÎÉÔÀµ»ö·ï¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë1969Ç¯¤Î¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×¤ä¡¢2015Ç¯¤ÎÆÉÇäµð¿Í·³¤Ë¤ª¤±¤ëÌîµåÅÒÇî»ö·ï¡Ê3Áª¼ê¤¬Ìµ´ü¼º³Ê½èÊ¬¡Ë¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¿¼¤¤½ýÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîµåÅÒÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢MLB¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½¥Ã¥¯¥¹»ö·ï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ë¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£
1969Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢À¾Å´¡Ê¸½¡¦À¾Éð¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬ÌîµåÅÒÇî¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿È¬É´Ä¹¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡¢¤½¤³¤«¤éÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ò¤Å¤ë¼°¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
È¯Ã¼¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÔ¼«Á³¤Ê¥ß¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Åö»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦±Ê°×¾Ç·¤¬Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÇÔÀï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¡£
¢£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à²ò»¶¤Î»öÂÖ¤Ë
Èà¤ÏÆüËÜ¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î¡Ö±Êµ×ÄÉÊü¡×½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ôÁª¼ê¤¬Ï¢ºÂ¤·¡¢¹ç·×19¿Í¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹õ¤¤Ì¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ºî²È¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÆüËÜ¤Î¹õ¤¤Ì¸¡Ù¡Ê1960Ç¯¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
Æ±½ñ¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²¼»³»ö·ï¡¢¾¾Àî»ö·ï¤Ê¤É¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Î°Ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
È¬É´Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È°ãË¡ÅÒÇî¤È¤Î¿¼¤¤·Ò¤¬¤ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ö·ï¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ä¹Ç¯ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥×¥íÌîµå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤ò¾·¤¤¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ¯Êð¤ÎÄã¤µ¤äµåÃÄ¤ÎÂÔ¶ø¤Î°¤µ¤«¤é¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç¤â¡¢1996Ç¯¤ËÌîµåÅÒÇî»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
»þÊó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ò½ü¤¯ÂæÏÑ¿ÍÁª¼êÁ´°÷¤¬È¬É´Ä¹¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï1998Ç¯¤Ë²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£µð¿Í3Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµåÅÒÇî¤Î¾×·â
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÌîµåÅÒÇî»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¡¢»°¾¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤â²ò»¶¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¿®ÍÑ¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¹õÂë»ö·ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×¤«¤é¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤¬·Ð²á¤·¤¿2015Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾Ìç¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµåÅÒÇî´ØÍ¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢NPB¤«¤é3Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢µð¿Í¤ÎÊ¡ÅÄÁï»ÖÅê¼ê¤¬ÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÌîµåÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
µåÃÄ¤ÎÆâÉôÄ´ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³Þ¸¶¾À¸¡¢¾¾ËÜÎµÌé¤ÎÎ¾Åê¼ê¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
3Áª¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥×¥íÌîµå¶¨ÌóÂè180¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡ÖÌµ´ü¤Î¼º³Ê½èÊ¬¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÒÇî¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¾¡ÇÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Ìîµå¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿µå³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍÑ
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÅÒ¤±»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â°ìÉô¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
µð¿Í¤È¤¤¤¦µå³¦¤ÎÌÁ¼çÅªÂ¸ºß¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎ¤Î¿®ÍÑ¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
NPB¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÌîµå¶¨Ìó¡×¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤½èÊ¬¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢È¬É´Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Äê¤¹¤ëÂè177¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë¸Î°Õ¤ËÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤ë¤Ê¤ÉÇÔÂà¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï³ºÅö¼Ô¤ò±Êµ×¼º³Ê½èÊ¬¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£
NPB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1951Ç¯6·î¤«¤é½ç¼¡È¯¸ú¤·¤¿Ìîµå¶¨Ìó¤ÏMLB¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÏÈÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìîµå¶¨Ìó¤Ç¤ÏÈ¬É´Ä¹¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÌîµåÅÒÇî¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤Ï2¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤Ä¤ÏÁª¼ê¤¬Ä¾ÀÜ´ØÍ¿¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÅÒ¤±¡ÊÂè177¾ò¡Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤»î¹ç¤Ø¤ÎÅÒ¤±¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂè180¾ò¡Ë¡£
¢£È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À
½èÊ¬¤ÏÁ°¼Ô¤¬¡Ö±Êµ×¼º³Ê¡×¤Ç¡¢¸å¼Ô¤¬¡Ö1Ç¯¤Þ¤¿¤ÏÌµ´ü¤Î¼º³Ê¡×¡ÊÅö»þ¡Ë¡£¤³¤ÎÀþ°ú¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNPBË¡µ¬¼¼¤Ï¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤Ø¤ÎÅÒ¤±¤ÏÈ¬É´Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¬¡¢´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤»î¹ç¤ÏÈ¬É´Ä¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥íÌîµåË½ÎÏÃÄÅùÇÓ½üÂÐºö¶¨µÄ²ñ¸ÜÌä¤ÎÎëÌÚ¿Î»ËÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤¬ÅÒÇî¾ï½¬¼Ô¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÒÇî¤Ê¤É¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ÏÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡£Áª¼ê¤âµåÃÄ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£ÀèÇÚ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Âç¤·¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤â¤Ê¤¯ÅÒÇî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
NPB¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Áª¼ê¶µ°é¤Î¶¯²½¤ä³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨ÍúÎò¤Î´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤ËÄÌÊóÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´íµ¡ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥Åª²þ³×¤âÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¡ÖNPBÄ´ºº°Ñ¡¡ÌîµåÅÒÇîÌäÂêºÆÈ¯ËÉ»ß¤ØÄó°Æ¡¡12µåÃÄÎ×»þ¼Â¹Ô°Ñ¡×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢2015Ç¯11·î10Æü¡Ë¡£
¢£¹ñÌ±Åª¸ä³Ú¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö°Ç¡×¤Î¿¼¤µ
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï½èÊ¬¤Î½Å¤µ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµ´ü¼º³Ê½èÊ¬¡×¤Ï»ö¼Â¾å¤Î±Êµ×ÄÉÊü¤Ë¶á¤¯¡¢¹¹À¸¤ä¼Ò²ñÉüµ¢¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ê¸½Ìîµå¶¨Ìó2025¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Êµ×¼º³Ê¡×¤Ï½èÊ¬¸å15Ç¯¡¢¡ÖÌµ´ü¼º³Ê¡×¤Ï½èÊ¬¸å5Ç¯¤Ç²ò½ü²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅÒÇî¡×¤¬»ý¤Ä¥ê¥¹¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢ÆÃ¤Ë»î¹ç·ë²Ì¤ÈÍø±×¤¬Ä¾·ë¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤é¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¸ä³Ú¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö°Ç¡×¤Î¿¼¤µ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
----------
Áê¸¶ ÀµÆ»¡Ê¤¢¤¤¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤ß¤Á¡Ë
Âçºå·ÐºÑÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀì¹¶½¤Î»¡£Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º F-PROJECT¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¾·Ã×°Ñ°÷²ñ»ö¶ÈÉôÌç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Åù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂçºå·ÐºÑÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø Áê¸¶ ÀµÆ»¡Ë