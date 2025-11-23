Apple TV¡¢6¤«·î´Ö50%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¸ÂÄê¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼Â»ÜÃæ
Apple TV¤Ï2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç6¤«·î´Ö¡¢50%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë·î³Û450±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¸ÂÄê¥ª¥Õ¥¡ー¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£
¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥É¥é¥Þ¡¢ÁÔÂç¤ÊSF¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢¹¹ð¤Ê¤·¤Ç¿ôÉ´ËÜ¤ÎApple¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Ëè½µ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëApple TV¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡Ö¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢ ¡Ö¥¶¡¦¥âー¥Ë¥ó¥°¥·¥çー¡×¡¢¡ÖÁëºÝ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
²ÈÂ²Á´°÷¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥×¥é¥ó 2¡×¤ä¡¢µÏ¿Åª¤Ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÃ£À®¤·¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ê12·î12Æü¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤À¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¸ÂÄê¥ª¥Õ¥¡ー¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¥æー¥¶ー¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿·µ¬¤ª¤è¤ÓºÆ²ÃÆþ¼Ô¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏApple¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜÀÁµá¤µ¤ì¤ëApple TV¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Apple TV¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢MLS¥·ー¥º¥ó¥Ñ¥¹¡¢Apple TV¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡§¡Êi¡Ë3¤«·î´ÖÌµÎÁ¤ÎApple TV¥ª¥Õ¥¡ー¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¡¢¡Êii¡Ë¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆApple TV¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡£Â¾¤Î¿·µ¬²ÃÆþ¼Ô¤Ï7Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡ー´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ç¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¬Ìó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£